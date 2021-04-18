Великобритания поддержала Чехию после высылки 18 российских шпионов

"Великобритания полностью поддерживает наших чешских союзников, которые показали, насколько далеко пойдет ГРУ в своих попытках провести опасные и злонамеренные операции", - заявил Рааб.

При этом он подчеркнул, что об опасности поведения России свидетельствует нападение в Солсбери.

Чешская полиция 17 апреля объявила в розыск двух мужчин с российскими паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, и заявила что эти люди были в стране за несколько дней до взрыва на чешском складе боеприпасов 2014 году.

Это псевдонимы двух офицеров российской военной разведки (ГРУ), которых британская прокуратура обвинила в попытке отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом "Новичок" в 2018 году. Москва отрицала свою причастность к этому инциденту.