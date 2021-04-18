Великобритания поддержала Чехию после высылки 18 российских шпионов

Великобритания полностью поддерживает Чешскую Республику, которая, обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов. В связи с этим из Праги выдворили 18 российских дипломатов, которые занимались шпионской деятельностью.
Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в Twitter.
"Великобритания полностью поддерживает наших чешских союзников, которые показали, насколько далеко пойдет ГРУ в своих попытках провести опасные и злонамеренные операции", - заявил Рааб.
При этом он подчеркнул, что об опасности поведения России свидетельствует нападение в Солсбери.
Чешская полиция 17 апреля объявила в розыск двух мужчин с российскими паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, и заявила что эти люди были в стране за несколько дней до взрыва на чешском складе боеприпасов 2014 году.
Это псевдонимы двух офицеров российской военной разведки (ГРУ), которых британская прокуратура обвинила в попытке отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом "Новичок" в 2018 году. Москва отрицала свою причастность к этому инциденту.
Чешская Республика заявила 18 апреля, что проинформировала союзников по НАТО и Европейскому союзу о предполагаемой причастности России к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, и этот вопрос будет рассмотрен на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник.
Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства в субботу по этому поводу и заявила, что расследование связывает российскую разведку со взрывом, в результате которого погибли два человека.