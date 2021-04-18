Британія підтримала Чехію після висилки 18 російських шпигунів

"Велика Британія повністю підтримує наших чеських союзників, які показали, наскільки далеко піде ГРУ в своїх спробах провести небезпечні і зловмисні операції", - заявив Рааб.

При цьому він підкреслив, що про небезпеку поведінки Росії свідчить напад в Солсбері.

Чеська поліція 17 квітня оголосила в розшук двох чоловіків з російськими паспортами на імена Олександра Петрова та Руслана Боширова, і заявила що ці люди були в країні за кілька днів до вибуху на чеському складі боєприпасів 2014 році.

Це псевдоніми двох офіцерів російської військової розвідки (ГРУ), яких британська прокуратура звинуватила у спробі отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у 2018 році. Москва заперечувала свою причетність до цього інциденту.