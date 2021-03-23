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Великобритания планирует сократить численность армии до уровня 200-летней давности

Новина українською → Лондон, Вторник 23 марта 2021 14:59
Великобритания планирует сократить численность армии до уровня 200-летней давности Фото: военные (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Правительство Великобритании планирует сократить численность своих вооруженных сил до самого низкого с начала XIX века уровня. Кроме того, власть выведет из эксплуатации ряд самолетов и кораблей.

Об этом сообщает Politico.

Как сообщается, к 2025 году британское правительство сократит численность кадровых военных с около 76,5 тысячи до 72,5 тысячи. Также власти отказываются от целевого показателя 82 тысячи подготовленных военнослужащих, поскольку он не выполнялся еще с 2015 года.

Однако британское военное присутствие должно стать существенно заметнее, особенно в Африке и Индо-Тихоокеанском регионе. Вооруженные силы начнут отправляться за границу чаще и на более длительные периоды.

Также известно, что в Британии выведут из эксплуатации старые фрегаты Королевского флота в течение следующих двух лет, а также 114 самолетов. На модернизацию оборонных технологий будет потрачено 23 млрд фунтов стерлингов.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия снимает лимит количества ядерных боеголовок Trident, которые она может накопить более чем на 40%. Такое решение приняли в ответ на угрозы со стороны России и Китая.

Также в Министерстве обороны Великобритании заявили, что Российская Федерация продолжает оставаться самой серьезной угрозой для безопасности в Европе с военной точки зрения.

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