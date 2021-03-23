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Британія планує скоротити численність армії до рівня 200-річної давнини

Новость на русском → Лондон, Вівторок 23 березня 2021 14:59
Британія планує скоротити численність армії до рівня 200-річної давнини Фото: військові (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Уряд Великої Британії планує зменшити чисельність своїх збройних сил до найнижчого з початку ХІХ століття рівня. Крім того, влада виведе з експлуатації низку літаків та кораблів.

Про це повідомляє Politico.

Як повідомляється, до 2025 року британський уряд скоротить чисельність кадрових військових з близько 76,5 тисячі до 72,5 тисячі. Також влада відмовляється від цільового показника 82 тисячі підготовлених військовослужбовців, оскільки він не виконувався ще з 2015 року.

Проте британська військова присутність має стати суттєво помітнішою, особливо в Африці та Індо-Тихоокеанському регіоні. Збройні сили почнуть відправлятися за кордон частіше і на триваліші періоди.

Також відомо, що у Британії виведуть з експлуатації найстаріші фрегати Королівського флоту протягом наступних двох років, а також 114 літаків. На модернізацію оборонних технологій буде витрачено до 23 млрд фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Британія знімає ліміт кількості ядерних боєголовок Trident, які вона може накопичити, більш ніж на 40%. Таке рішення ухвалили у відповідь на погрози з боку Росії і Китаю.

Також у Міністерстві оборони Великобританії заявили, що Російська Федерація продовжує залишатися найсерйознішою загрозою для безпеки в Європі з військової точки зору.

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