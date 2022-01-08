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Великобритания планирует разработать гиперзвуковые ракеты

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Великобритания, Суббота 08 января 2022 05:20
Великобритания планирует разработать гиперзвуковые ракеты Фото: Великобритания планирует разработать гиперзвуковые ракеты (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Глава Генштаба Великобритании Тони Радакин заявил, что Лондон намерен разрабатывать гиперзвуковые ракеты. Он отметил, что планы по созданию гиперзвукового оружия возникли из-за растущей мощности России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

"У нас нет гиперзвуковых ракет, но мы должны иметь их", - сказал Радакин.

Он также отметил, что глубоко обеспокоен ситуацией на российско-украинской границе. По его словам, он представил Кабмину военные варианты реакции на возможное вторжение России, однако не уточнил, в чем они заключались.

Известно, что в России в последние годы разработаны сразу несколько гиперзвуковых комплексов, например авиакомплексы "Кинжал" и стратегические ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард", а также проходит испытания гиперзвуковая ракета "Циркон".

Ранее мы писали, что в Британии предположили, что за кибератакой на академию Минобороны стоят Россия и Китай.

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