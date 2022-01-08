Великобританія планує розробити гіперзвукові ракети
Глава Генштабу Великобританії Тоні Радакін заявив, що Лондон має намір розробляти гіперзвукові ракети. Він зазначив, що плани зі створення гіперзвукової зброї виникли через зростаючу потужність Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
"У нас немає гіперзвукових ракет, але ми повинні мати їх", - сказав Радакін.
Він також зазначив, що глибоко стурбований ситуацією на російсько-українському кордоні. За його словами, він представив Кабміну військові варіанти реакції на можливе вторгнення Росії, проте не уточнив, в чому вони полягали.
Відомо, що в Росії в останні роки розроблені відразу кілька гіперзвукових комплексів, наприклад авіакомплекси "Кинжал" і стратегічні ракети з гіперзвуковим плануючим блоком "Авангард", а також проходить випробування гіперзвукова ракета "Циркон".
Раніше ми писали, що у Британії припустили, що за кібератакою на Академію Міноборони стоять Росія і Китай.