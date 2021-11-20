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Великобритания планирует признать ХАМАС террористической организацией

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Великобритания, Суббота 20 ноября 2021 05:03
Великобритания планирует признать ХАМАС террористической организацией Фото: ХАМАС признают террористической организацией в Великобритании (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Правительство Великобритании планирует объявить ХАМАС террористической организацией в целом. Об этом заявила министр внутренних дел Прити Патель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Ранее только военное крыло палестинской исламистской организации "Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам" было запрещено Законом о терроризме 2000 года. По словам Патель, это создало искусственное различие между частями организации, обладающей значительным террористическим потенциалом.

"ХАМАС обладает значительным террористическим потенциалом, включая доступ к обширному и современному вооружению, а также к объектам подготовки террористов. Вот почему сегодня я выступила с целью запретить ХАМАС в целом", - заявила она.

Признание ХАМАСа террористической организацией в целом потребует одобрения парламента Великобритании. 19 ноября был введен запретительный приказ, и ожидалось, что за ним последуют обсуждения и голосование.

Если закон примут, то в Великобритании будут наказывать каждого за проявление поддержки ХАМАС, организацию мероприятий в его поддержку, использование флага и другой символики. Наказание предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 14 лет.

"Этот шаг усилит аргументы против любого, кто размахивает флагом ХАМАСа в Соединенном Королевстве, - акт, который неизбежно заставит еврейский народ чувствовать себя небезопасно", - отметила министр внутренних дел.

Также отмечается, что запрет поставит Великобританию в один ряд с Израилем, США и ЕС.

Напомним, что военные Израиля устроили облаву на ХАМАС. Пять боевиков уничтожили.

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ХАМАС Великобритания
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