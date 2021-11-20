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Великобританія планує визнати ХАМАС терористичною організацією

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Великобританія, Субота 20 листопада 2021 05:03
Великобританія планує визнати ХАМАС терористичною організацією Фото: ХАМАС визнають терористичною організацією у Великобританії (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Уряд Великобританія планує оголосити ХАМАС терористичною організацією в цілому. Про це заявила міністр внутрішніх справ Пріті Патель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Раніше тільки військове крило палестинської ісламістської організації "Бригада Ізз ад-Дін аль-Кассам" було заборонено Законом про тероризм 2000 року. За словами Патель, це створило штучне розходження між частинами організації, що володіє значним терористичним потенціалом.

"ХАМАС володіє значним терористичним потенціалом, включаючи доступ до великого і сучасного озброєння, а також до об'єктів підготовки терористів. Ось чому сьогодні я виступила з метою заборонити ХАМАС в цілому", - заявила вона.

Визнання ХАМАСу терористичною організацією в цілому вимагає схвалення парламенту Великобританії. 19 листопада було введено заборонний наказ, і очікувалося, що за ним підуть обговорення і голосування.

Якщо закон приймуть, то у Великобританії каратимуть кожного за прояв підтримки ХАМАС, організацію заходів на його підтримку, використання прапора та іншої символіки. Покарання передбачено у вигляді позбавлення волі строком до 14 років.

"Цей крок посилить аргументи проти будь-кого, хто розмахує прапором Хамасу в Сполученому Королівстві, - акт, який неминуче змусить єврейський народ відчувати себе небезпечно", - зазначила міністр внутрішніх справ.

Також наголошується, що заборона поставить Великобританію в один ряд з Ізраїлем, США і ЄС.

Нагадаємо, що військові Ізраїлю влаштували облаву на ХАМАС. П'ять бойовиків знищили.

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ХАМАС Великобританія
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