Великобритания планирует лишать гражданства без предупреждения: за что

Власти Великобритании планируют лишать британского гражданства без предварительного уведомления из-за так называемой "статьи 9". Новая статья была одобрена нижней палатой британского парламента в начале декабря и будет вынесена на обсуждение Палаты лордов 5 января 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Такие меры вводятся в Великобритании уже не первый раз. Закон о гражданстве, иммиграции и предоставлении убежища, принятый в 2002 году, позволял правительству в Лондоне лишать лицо британского гражданства при условии наличия у него подданства другого государства. Такие же полномочия в 2006 году появились в министра внутренних дел, если это "способствовало общественному благу".
В 2014 году действие закона было расширено и стало распространяться также на британских подданных, рожденных за рубежом и не имеющих двойного гражданства. Их лишали британского паспорта, если правительство Великобритании было уверено, что они имеют право на гражданство другой страны и их действия "наносят серьезный ущерб жизненно важным интересам Соединенного Королевства, любого из его островов или любой британской заморской территории".
"Статья 9, в свою очередь, еще больше расширяет полномочия британских властей. Она создает предпосылки для возможности лишать людей британского подданства без предварительного уведомления - по "практическим соображениям", например, если у властей нет текущих контактных данных человека, а также в интересах национальной безопасности или в "интересах общества", - пишет издание.
Стоит отметить, что правозащитники бьют тревогу, заявляя, что упрощение процедуры лишения британского подданства создаст существенные препятствия на пути просителей убежища. Кроме того, новая мера противоречит обязательствам Соединенного Королевства в рамках Конвенции ООН о статусе беженцев и Европейской конвенции по правам человека.
Под петицией за исключение статьи 9 из закона о гражданстве к 20 декабря уже поставили свои подписи более 283 тысяч человек. Многие британцы выражают свое возмущение инициативой в соцсетях.
Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о множественном гражданстве. Так государство может разрешит украинцам иметь несколько гражданств.