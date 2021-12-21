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Владельцы двойного гражданства смогут участвовать в выборах: закон Зеленского

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Киев, Вторник 21 декабря 2021 08:48
Владельцы двойного гражданства смогут участвовать в выборах: закон Зеленского Фото: владельцы двойного гражданства смогут участвовать в выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о множественном гражданстве. Так государство может разрешит украинцам иметь несколько гражданств.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Паспортный контроль. Как и зачем Зеленский хочет узаконить двойное гражданство".

Владельцев нескольких паспортов, как и иностранцев, получивших украинское гражданство, не станут лишать избирательных прав. Они смогут голосовать и баллотироваться на выборные должности. Например, в депутаты, мэры и даже на пост президента.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский сообщил в комментарии РБК-Украина, что ограничить избирательные права мультипатридов с украинским паспортом через обычный закон невозможно, для этого нужно вносить изменения в Конституцию.

"Эти законопроекты не могут ограничивать избирательных прав граждан, потому что в Конституции закреплено, кто может быть избран и голосовать. Помимо возрастного ценза, для активного избирательного права - для тех, кто голосует - есть лишь одно исключение - это недееспособные лица. А для пассивного избирательного права - для возможности избираться - это непогашенная судимость и срок постоянного проживания на территории Украины", - сказал Вениславский.

Напомним, КСУ просят разъяснить, можно ли ввести двойное гражданство в Украине.

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Паспортный контроль. Как и зачем Зеленский хочет узаконить двойное гражданство
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Паспортный контроль. Как и зачем Зеленский хочет узаконить двойное гражданство