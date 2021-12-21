Великобританія планує позбавляти громадянства без попередження: за що

Такі заходи вводяться у Великобританії вже не перший раз. Закон про громадянство, імміграцію та надання притулку, прийнятий в 2002 році, дозволяв уряду в Лондоні позбавляти особу британського громадянства за умови наявності у нього підданства іншої держави. Такі ж повноваження в 2006 році з'явилися в Міністра внутрішніх справ, якщо це "сприяло громадському благу".

У 2014 році дія закону була розширена і стала поширюватися також на британських підданих, народжених за кордоном, які не мають подвійного громадянства. Їх позбавляли британського паспорта, якщо уряд Великобританії був впевнений, що вони мають право на громадянство іншої країни і їхні дії "завдають серйозної шкоди життєво важливим інтересам Сполученого Королівства, будь-якого з його островів або будь-якої британської заморської території".

Позбавлення громадянства без повідомлення

"Стаття 9, у свою чергу, ще більше розширює повноваження британської влади. Вона створює передумови для можливості позбавляти людей британського підданства без попереднього повідомлення - з "практичних міркувань", наприклад, якщо у влади немає поточних контактних даних людини, а також в інтересах національної безпеки або в "інтересах суспільства", - пише видання.

Обурення суспільства

Варто відзначити, що правозахисники б'ють на сполох, заявляючи, що спрощення процедури позбавлення британського підданства створить суттєві перешкоди на шляху тих, хто просить притулку. Крім того, новий захід суперечить зобов'язанням Сполученого Королівства в рамках Конвенції ООН про статус біженців та Європейської конвенції з прав людини.

Під петицією за виключення статті 9 із закону про громадянство до 20 грудня вже поставили свої підписи понад 283 тисячі осіб. Багато британців висловлюють своє обурення ініціативою в соцмережах.