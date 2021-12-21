Великобритания планирует лишать гражданства без предупреждения: за что

Власти Великобритании планируют лишать британского гражданства без предварительного уведомления из-за так называемой "статьи 9". Новая статья была одобрена нижней палатой британского парламента в начале декабря и будет вынесена на обсуждение Палаты лордов 5 января 2022 года.

Такие меры вводятся в Великобритании уже не первый раз. Закон о гражданстве, иммиграции и предоставлении убежища, принятый в 2002 году, позволял правительству в Лондоне лишать лицо британского гражданства при условии наличия у него подданства другого государства. Такие же полномочия в 2006 году появились в министра внутренних дел, если это "способствовало общественному благу".

В 2014 году действие закона было расширено и стало распространяться также на британских подданных, рожденных за рубежом и не имеющих двойного гражданства. Их лишали британского паспорта, если правительство Великобритании было уверено, что они имеют право на гражданство другой страны и их действия "наносят серьезный ущерб жизненно важным интересам Соединенного Королевства, любого из его островов или любой британской заморской территории".

Лишение гражданства без уведомления

"Статья 9, в свою очередь, еще больше расширяет полномочия британских властей. Она создает предпосылки для возможности лишать людей британского подданства без предварительного уведомления - по "практическим соображениям", например, если у властей нет текущих контактных данных человека, а также в интересах национальной безопасности или в "интересах общества", - пишет издание.

Возмущение общества

Стоит отметить, что правозащитники бьют тревогу, заявляя, что упрощение процедуры лишения британского подданства создаст существенные препятствия на пути просителей убежища. Кроме того, новая мера противоречит обязательствам Соединенного Королевства в рамках Конвенции ООН о статусе беженцев и Европейской конвенции по правам человека.

Под петицией за исключение статьи 9 из закона о гражданстве к 20 декабря уже поставили свои подписи более 283 тысяч человек. Многие британцы выражают свое возмущение инициативой в соцсетях.