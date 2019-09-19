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Великобритании назвали крайний срок для подачи предложений по сделке о Brexit

Новости » Политика    19.09.2019 - 13:41
Великобритании назвали крайний срок для подачи предложений по сделке о Brexit
Иллюстративное фото (GettyImages)

В ЕС не хотят вести переговоры о Brexit непосредственно в ходе саммита в середине октября

Великобритания должна до конца сентября представить свои альтернативы предложения Брюсселю по сделке о Brexit, если хочет обсудить их с Евросоюзом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что Париж и Хельсинки ожидают от Лондона предложений, сформулированных в письменном виде.

"Должно произойти нечто принципиальное, чтобы отсрочка была обоснована. Таков широкий консенсус среди 27 стран ЕС", - говорится в сообщении.

Отметим, что время для достижения договоренностей истекает, а ЕС не планирует вести переговоры непосредственно на саммите Евросоюза в середине октября.

Известно, что министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли прибудет в Брюссель 20 сентября для консультаций.

Сообщается, что Лондон уже отреагировал на запрос европейских лидеров и в письменном виде направил соответствующие предложения об изменении условий сделки.

Напомним, Европейский парламент поддержал документ об "упорядоченном Brexit", согласно которому Великобритания сможет отстрочить свой выход из Европейского союза (ЕС). документ основан на уже согласованном Соглашении о выходе. Депутаты Европарламента поддержали его 544 голосами "за", 126 проголосовали против и 38 воздержались.

Как сообщало РБК-Украина, ранее президент Еврокомисси Жан-Клод Юнкер призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона предоставить действенные предложения по Brexit. Он отметил, что встречи вокруг ситуации с Brexit будут проводиться ежедневно.

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