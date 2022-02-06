Великобританія відправила в Україну елітних спецназівців: навчатимуть військових
Великобританія відправила в Україну понад 100 елітних спецназівців. Вони навчатимуть українських військових на випадок вторгнення Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Mirror
Відзначається, що це стало можливо завдяки тому, що Британський спецназ більше не присутній в Афганістані. В Україні вони можуть навчити військових тактиці боротьби з повстанцями, снайперській стрільбі та диверсіям.
"Спецназ Великобританії був перекинутий в регіон, щоб допомогти та дати пораду українським військовим. У них широкий набір навичок, які, безсумнівно, будуть дуже корисні українським силам", - повідомило джерело виданню.
Нагадаємо, що Канада також відправила в Україну військових інструкторів. Вони навчатимуть наших військових у західній частині країни.
Раніше повідомлялося, що Джонсон попередив Путіна про прорахунок у разі вторгнення в Україну. Він закликав до мирного вирішення.