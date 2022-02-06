Великобританія відправила в Україну елітних спецназівців: навчатимуть військових

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Mirror

Відзначається, що це стало можливо завдяки тому, що Британський спецназ більше не присутній в Афганістані. В Україні вони можуть навчити військових тактиці боротьби з повстанцями, снайперській стрільбі та диверсіям.