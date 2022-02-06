ru ua
Нд, 06 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Великобританія відправила в Україну елітних спецназівців: навчатимуть військових

Новость на русском →
Великобританія, Неділя 06 лютого 2022 03:24
Великобританія відправила в Україну елітних спецназівців: навчатимуть військових Фото: Великобританія відправила в Україну елітних спецназівців для навчання ЗСУ (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Великобританія відправила в Україну понад 100 елітних спецназівців. Вони навчатимуть українських військових на випадок вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Mirror

Відзначається, що це стало можливо завдяки тому, що Британський спецназ більше не присутній в Афганістані. В Україні вони можуть навчити військових тактиці боротьби з повстанцями, снайперській стрільбі та диверсіям.

"Спецназ Великобританії був перекинутий в регіон, щоб допомогти та дати пораду українським військовим. У них широкий набір навичок, які, безсумнівно, будуть дуже корисні українським силам", - повідомило джерело виданню.

Нагадаємо, що Канада також відправила в Україну військових інструкторів. Вони навчатимуть наших військових у західній частині країни.

Раніше повідомлялося, що Джонсон попередив Путіна про прорахунок у разі вторгнення в Україну. Він закликав до мирного вирішення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Вторгнення Росії до України ВСУ
NEWS
Лідери Німеччини, Франції та Польщі зберуться у Берліні. Головна тема - Україна
Лідери Німеччини, Франції та Польщі зберуться у Берліні. Головна тема - Україна
DAILY
Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США