Великобритания отменила все пошлины на товары с Украины

Великобритания сегодня объявила о новых мерах по поддержке Украины, отменив все пошлины, подпадающие под действие существующих торговых отношений между Британией и Украиной, и наложив новые санкции на правительство Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства международной торговли Великобритании.

Все тарифы на товары, ввозимые из Украины, теперь будут снижены до нуля, а все квоты будут сняты в соответствии с соглашением о свободной торговле, что обеспечит экономическую поддержку Украины в трудную минуту.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время посещения Киева в начале этого месяца пообещал снизить тарифы, чтобы поддержать экономику Украины в условиях кризиса.

"Кроме того, Великобритания также объявила о запрете на экспорт продукции и технологий, которые Россия может использовать для репрессий против героического народа Украины. Целевые продукты могут включать оборудование для перехвата и мониторинга", - говорится в сообщении.