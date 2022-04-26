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Великобритания отменила все пошлины на товары с Украины

Новина українською →
Великобритания , Вторник 26 апреля 2022 02:43
Великобритания отменила все пошлины на товары с Украины Фото: Великобритания отменила все пошлины на товары с Украины (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Великобритания сегодня объявила о новых мерах по поддержке Украины, отменив все пошлины, подпадающие под действие существующих торговых отношений между Британией и Украиной, и наложив новые санкции на правительство Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства международной торговли Великобритании.

Все тарифы на товары, ввозимые из Украины, теперь будут снижены до нуля, а все квоты будут сняты в соответствии с соглашением о свободной торговле, что обеспечит экономическую поддержку Украины в трудную минуту.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время посещения Киева в начале этого месяца пообещал снизить тарифы, чтобы поддержать экономику Украины в условиях кризиса.

"Кроме того, Великобритания также объявила о запрете на экспорт продукции и технологий, которые Россия может использовать для репрессий против героического народа Украины. Целевые продукты могут включать оборудование для перехвата и мониторинга", - говорится в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что Запад должен убедиться в "максимально высокой цене" войны для России.

Ранее британская разведка сообщила о том, что Россия добилась незначительных успехов в наступлении на Донбассе.

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