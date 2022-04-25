Россия добилась незначительных успехов в наступлении на Донбассе, - британская разведка
Россия добилась незначительных успехов в некоторых районах с тех пор, как сосредоточила свое внимание на полной оккупации Донбасса. Без достаточных средств тылового и боевого обеспечения Россия не добилась значительного прорыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается, в сообщении, решение России осадить, а не атаковать мариупольский сталелитейный завод "Азовсталь", означает, что многие российские подразделения остаются в городе и не могут быть передислоцированы. Украинская оборона Мариуполя также истощила многие российские подразделения и снизила их боеспособность.
Кроме того, министерство обороны России предложило, чтобы компенсационные выплаты семьям погибших военнослужащих контролировались военными, а не гражданскими чиновниками. "Вероятно, это отражает желание скрыть от внутреннего населения истинные масштабы потерь России", - отмечают в Минобороны Великобритании.
Ранее британская разведка отмечала, что на прошлой неделе Украина отразила многочисленные атаки России вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Низкий моральный дух агрессора снижает эффективность наступления.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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