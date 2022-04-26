Великобританія скасувала всі мита на товари з України
Великобританія сьогодні оголосила про нові заходи з підтримки України, скасувавши всі мита, що підпадають під дію існуючих торгових відносин між Британією і Україною, і наклавши нові санкції на уряд Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства міжнародної торгівлі Великобританії.
Всі тарифи на товари, що ввозяться з України, тепер будуть знижені до нуля, а всі квоти будуть зняті відповідно до угоди про вільну торгівлю, що забезпечить економічну підтримку України у важку хвилину.
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час відвідування Києва на початку цього місяця пообіцяв знизити тарифи, щоб підтримати економіку України в умовах кризи.
"Крім того, Великобританія також оголосила про заборону на експорт продукції і технологій, які Росія може використовувати для репресій проти героїчного народу України. Цільові продукти можуть включати обладнання для перехоплення та моніторингу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод заявив, що Захід повинен переконатися в "максимально високій ціні" війни для Росії.
Раніше британська розвідка повідомила про те, що Росія домоглася незначних успіхів у наступі на Донбасі.
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