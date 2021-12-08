ru ua
Ср, 08 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Великобритания откажется от 2G и 3G к 2033 году

Новина українською →
Великобритания, Среда 08 декабря 2021 05:08
Великобритания откажется от 2G и 3G к 2033 году Фото: Великобритания откажется от 2G и 3G к 2033 году (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Великобритания планирует отказаться от услуг мобильной связи 2G и 3G к 2033 году, чтобы перейти на 5G и 6G. Такое заявление сделала министр культуры Надин Доррис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По ее словам, правительство выделило 50 миллионов фунтов стерлингов, чтобы вывести Великобританию на передний план в области мобильной связи и обеспечить безопасность телекоммуникационных сетей.

"Технология 5G уже революционизирует жизнь людей и бизнеса, предоставляя людям по всей Великобритании более быструю мобильную передачу данных и делая бизнес более продуктивным", - отметила министр.

Она добавила, что окончание эпохи 2G и 3G упростит выход на рынок нового оборудования для производителей, поскольку им не придется поддерживать старые технологии.

Правительство хочет положить конец зависимости Великобритании от небольшого числа поставщиков после того, как в прошлом году китайской компании Huawei запретили открывать новые сети.

Отмечается, что все четыре сети - EE, Vodafone, O2 и Three - согласились полностью отказаться от 2G и 3G к 2033 году.

.

Напомним, что к концу 2021 года количество пользователей 5G достигнет 580 млн человек. Такое заявление сделали в компании Ericsson.

Читайте РБК-Украина в Google News
Интернет
NEWS
Два часа переговоров и предупреждение Байдена для Путина. Итоги саммита президентов США и РФ
Два часа переговоров и предупреждение Байдена для Путина. Итоги саммита президентов США и РФ
DAILY
Опасный "прецедент". Как в Черкасской области вопреки решению суда депутаты пытаются уничтожить работающую ферму
Артем Горовенкоредактор ленты новостей Опасный "прецедент". Как в Черкасской области вопреки решению суда депутаты пытаются уничтожить работающую ферму