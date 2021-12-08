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Великобританія відмовиться від 2G і 3G до 2033 року

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Великобританія, Середа 08 грудня 2021 05:08
Великобританія відмовиться від 2G і 3G до 2033 року Фото: Великобританія відмовиться від 2G і 3G до 2033 року (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Великобританія планує відмовитися від послуг мобільного зв'язку 2G і 3G до 2033 року, щоб перейти на 5G і 6G. Таку заяву зробила міністр культури Надін Дорріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За її словами, уряд виділив 50 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб вивести Великобританію на передній план в області мобільного зв'язку і забезпечити безпеку телекомунікаційних мереж.

"Технологія 5G вже революціонізує життя людей і бізнесу, надаючи людям по всій Великобританії більш швидку мобільну передачу даних і роблячи бізнес більш продуктивним", - зазначила міністр.

Вона додала, що закінчення епохи 2G і 3G спростить вихід на ринок нового обладнання для виробників, оскільки їм не доведеться підтримувати старі технології.

Уряд хоче покласти край залежності Великобританії від невеликого числа постачальників після того, як минулого року китайській компанії Huawei заборонили відкривати нові мережі.

Відзначається, що всі чотири мережі - EE, Vodafone, O2 і Three - погодилися повністю відмовитися від 2G і 3G до 2033 року.

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Нагадаємо, що до кінця 2021 року кількість користувачів 5g досягне 580 млн осіб. Таку заяву зробили в компанії Ericsson.

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