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Великобритания обратилась к странам ЕС со сделками в обход Брюсселя

Новости » В мире    11.09.2019 - 16:22
Великобритания обратилась к странам ЕС со сделками в обход Брюсселя
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Правительство Британии пытается смягчить последствия отсрочки выхода из ЕС

Правительство Великобритании пытается обойти переговоры по Brexit с Европейской комиссией, предлагая сделки напрямую странам Европейского союза. Об этом сообщает Politico.

Сообщается, что Британия обратилась ко многим столицам ЕС с предложениями о заключении сделок, которые позволили бы смягчить последствия безрезультативного Brexit.

"На встрече представителей Британии с ЕС на прошлой неделе почти все делегации упомянули, что к ним обращалась Великобритания по нескольким вопросам. К ним относятся такие темы, как защита данных, а также пособия по социальному обеспечению и права на здоровье британских граждан, проживающих в других частях ЕС", - сообщил источник из среды дипломатов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что королева Великобритании Елизавета II подписала закон об отсрочке выхода из состава ЕС. После этого премьер-министр Британии Борис Джонсон должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года.

Также сообщалось, что Джонсон подготовил план выхода из ЕС без отсрочки. Согласно плану, дальнейшие отсрочки по Brexit будут юридически невозможны.

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