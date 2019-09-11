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Великобританія звернулася до країн ЄС з угодами в обхід Брюсселя

Новини » В світі    11.09.2019 - 16:22
Великобританія звернулася до країн ЄС з угодами в обхід Брюсселя
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Уряд Британії намагається пом'якшити наслідки відстрочки виходу з ЄС

Уряд Великобританії намагається обійти переговори з Brexit з Європейською комісією, пропонуючи угоди безпосередньо країнам Європейського союзу. Про це повідомляє Politico.

Повідомляється, що Британія звернулася до багатьох столицях ЄС з пропозиціями про укладення угод, які дозволили б пом'якшити наслідки безрезультативного Brexit.

"На зустрічі представників Британії з ЄС минулого тижня майже всі делегації згадали, що до них зверталась Великобританія з декількох питань. До них відносяться такі теми, як захист даних, а також допомога по соціальному забезпеченню і права на здоров'я британських громадян, які проживають в інших частинах ЄС", - повідомило джерело з середовища дипломатів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що королева Великобританії Єлизавета II підписала закон про відстрочення виходу зі складу ЄС. Після цього прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон має попросити ЄС перенести крайній термін Brexit на 31 січня 2020 року.

Також повідомлялося, що Джонсон підготував план виходу з ЄС без відстрочки. Згідно з планом, подальші відстрочки по Brexit будуть юридично неможливі.

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