Великобритания и Норвегия договорились о правах для своих граждан после Brexit

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Премьер-министр Великобритании пообещала предоставлять такие же права гражданам всех стран ЕЭЗ, которые уже проживают в Великобритании

Британские граждане, которые уже живут в Норвегии, и норвежские граждане, проживающие в Великобритании, будут иметь право на проживание даже в случае отсутствия соглашения по Brexit. Об этом заявили премьер-министры двух стран, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"Премьер-министр Мэй и я согласились, что Норвегия и Великобритания введут всеобъемлющее соглашение о правах граждан", - сказала премьер-министр Норвегии Солберг.

Норвегия не входит в ЕС, но является членом Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Шенгенской зоны.

"Все граждане Великобритании, которые живут в Норвегии будут иметь те же возможности, что и раньше, даже после марта 2019 года", - сказала Солберг.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, посетив Осло, пообещала предоставлять такие же права гражданам всех стран ЕЭЗ, которые уже проживают в Великобритании.

"Что бы ни случилось, мы подтверждаем, что граждане из стран ЕЭЗ, норвежские граждане и те, кто живет в Великобритании, которые сделали свой жизненный выбор - быть в Британии, в конце концов смогут остаться в Великобритании. Я хочу, чтобы они остались", - сказала Мэй.

Отметим, Нидерланды надеются стать новым финансовым центром ЕС после Brexit.