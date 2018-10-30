Великобританія і Норвегія домовилися про права для своїх громадян після Brexit

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Прем'єр-міністр Великобританії пообіцяла надавати такі ж права громадянам усіх країн ЄЕЗ, які вже проживають у Великобританії

Британські громадяни, які вже живуть в Норвегії, і норвезькі громадяни, що проживають у Великобританії, будуть мати право на проживання навіть у разі відсутності угоди по Brexit. Про це заявили прем'єр-міністри двох країн, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"Прем'єр-міністр Мей і я погодилися, що Норвегія і Великобританія введуть всеосяжну угоду про права громадян", - сказала прем'єр-міністр Норвегії Солберг.

Норвегія не входить до ЄС, але є членом Європейської економічної зони (ЄЕЗ) і Шенгенської зони.

"Всі громадяни Великобританії, які живуть в Норвегії будуть мати ті ж можливості, що і раніше, навіть після березня 2019 року", - сказала Солберг.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей, відвідавши Осло, пообіцяла надавати такі ж права громадянам усіх країн ЄЕЗ, які вже проживають у Великобританії.

"Що б не трапилося, ми підтверджуємо, що громадяни з країн ЄЕЗ, норвезькі громадяни та ті, хто живе у Великобританії, які зробили свій життєвий вибір - бути в Британії, врешті-решт зможуть залишитися у Великобританії. Я хочу, щоб вони залишилися", - сказала Мей.

Зазначимо, Нідерланди сподіваються стати новим фінансовим центром ЄС після Brexit.