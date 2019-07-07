Великобритания направит 22,5 млн долларов на борьбу с фейками

Правительство Великобритании подготовило программу, согласно которой запланировано выделение 18 млн фунтов стерлингов (22,5 млн долларов) на борьбу с фейковыми новостями в странах Восточной Европы и государствах Западных Балкан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Великобритании.

По словам главы МИД страны Джереми Ханта, лишь 10% населения мира имеют доступ к свободным средствам массовой информации.

"Фейковые новости и дезинформация продолжают подрывать и дестабилизировать общественность", - сказал он.

Также отмечается, что финансирование является частью пятилетнего обязательства в размере 100 млн фунтов стерлингов по борьбе с дезинформацией и поддержке независимых СМИ в Восточной Европе и Центральной Азии.

РБК-Украина писало, что Google, Facebook, Twitter и другие технические и рекламные компании взяли на себя обязательство воплощать новые меры и инвестировать в технологии для борьбы с распространением фейковых новостей в сети в Европе.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Instagram заблокирует хэштеги, с помощью которых распространяются фейки о вакцинах.