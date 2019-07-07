Великобританія направить 22,5 млн доларів на боротьбу з фейками

Уряд Великобританії підготував програму, згідно якої заплановано виділення 18 млн фунтів стерлінгів (22,5 млн доларів) на боротьбу з фейковими новинами у країнах Східної Європи і країнах Західних Балкан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Великобританії.

За словами глави МЗС країни Джеремі Ханта, лише 10% населення світу мають доступ до вільних засобів масової інформації.

"Фейкові новини і дезінформація продовжують підривати і дестабілізувати громадськість", - сказав він.

Також наголошується, що фінансування є частиною п'ятирічного зобов'язання в розмірі 100 млн фунтів стерлінгів по боротьбі з дезінформацією і підтримки незалежних ЗМІ в Східній Європі та Центральній Азії.

РБК-Україна писало, що Google, Facebook, Twitter та інші технічні і рекламні компанії взяли на себе зобов'язання втілювати нові заходи і інвестувати в технології для боротьби з поширенням фейкових новин в мережі в Європі.

Раніше повідомлялося, що соціальна мережа Instagram заблокує хештеги, за допомогою яких поширюються фейки про вакцини.