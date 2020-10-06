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Великобритания и Канада поддержали заявление США, Франции и России по Карабаху

Автор: Роман Тверденко

Великобритания и Канада вслед за США, Францией и Россией призвали к прекращению огня в Нагорном Карабахе. Также они выступают за мирное решение конфликта в регионе.

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Об этом сообщает министерство иностранных дел Великобритании, опубликовавшее совместное с Канадой заявление.

Страны обеспокоены обстрелами жилых кварталов и призывают прекратить их, чтобы вернуться к соблюдения соглашения о прекращении огня.

Также Великобритания и Канада заявили о поддержке вчерашнего заявления Франции, США и России. Страны ждут увеличения усилий сторон конфликта и их партнеров по прекращению боевых действий, которые могут усугубить кризис.

По мнению стран, добиться решения конфликта можно лишь на переговорах и к ним Азербайджан и Армения должны вернуться срочно.

Ранее сегодня Армения заявила о крупном наступлении Азербайджана на юге Карабаха.

Кроме этого, премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Нагорный Карабах.

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