Пашинян посетил Нагорный Карабах

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян вчера, 5 октября, посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Он провел там совещание с высшим офицерским составом Вооруженных сил.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Как сообщается, в ходе совещания командующий Армией обороны Карабаха генерал-майор Джалал Арутюнян сообщил об оперативной обстановке и контрударах по войскам Азербайджана. Также были обсуждены следующие военные шаги со стороны армянских Вооруженных сил.

Напомним, Пашинян не исключает применения российских сил, которые находятся на территории страны, в конфликте с Азербайджаном.

В то же время в Кремле назвали условие для ввода российских миротворцев в зону нагорно-карабахского конфликта.

Кроме того, глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности РФ содействовать урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, но исключительно в рамках Минской группы ОБСЕ.