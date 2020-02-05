Великобритания хочет заключить с ЕС соглашение по "канадскому" образцу

Министр по делам Европы Министерства иностранных дел Великобритании Кристофер Пинчер заявил, что после завершения переходного периода Brexit Великобритания хочет торговое соглашение с Европейским союзом на сходных с Канадой условиях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

При этом он добавил, что предстоящая торговая сделка должна предусматривать торговлю как товарами, так и услугами.

"Мы понимаем, что это (заключение подобной торговой сделки - ред.) будет тянуть за собой последствия... для обеих сторон", - заявил представитель британского МИД.

Он добавил, что рассматривает предстоящие переговоры Великобритании и ЕС как "возможность сформировать новые отношения" между сторонами.

Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение (CETA) представители Канады и Европейского Союза подписали в октябре 2016 года. Она предусматривала устранение пошлин на торговлю на 99% всех видов товаров.

В то же время в ней ограничивался объем торговли, к примеру, говядиной, свининой и некоторыми другими продовольственными товарами. CETA также не охватывает сферу услуг, которая обеспечивает 80% рабочих мест и Великобритании. А канадские компании могут действовать в ЕС только после получения необходимых разрешений.

Напомним, премьер Борис Джонсон заявил, что его стране нет необходимости придерживаться правил Европейского союза относительно торгового соглашения после Brexit.