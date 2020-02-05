ru
ua

Великобританія хоче укласти з ЄС угоду за "канадським" зразком

Новини » Політика   

Майбутня торговельна угода має передбачати торгівлю як товарами, так і послугами

Міністр у справах Європи Міністерства закордонних справ Великобританії Крістофер Пінчер заявив, що після завершення перехідного періоду Brexit Великобританія хоче торгову угоду з Європейським союзом на схожих із Канадою умовах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

При цьому він додав, що майбутня торговельна угода має передбачати торгівлю як товарами, так і послугами.

"Ми розуміємо, що це (укладання такої торговельної угоди - ред.) тягтиме за собою наслідки… для обох сторін", - заявив представник британського МЗС.

Він додав, що розглядає майбутні перемовини Великобританії та ЄС як "нагоду сформувати нові відносини" між сторонами.

Всеосяжну економічну й торговельну угоду (CETA) представники Канади та Європейського Союзу підписали в жовтні 2016 року. Вона передбачала усунення мит на торгівлю на 99% усіх видів товарів.

Водночас у ній обмежувався обсяг торгівлі, приміром, яловичиною, свининою та деякими іншими продовольчими товарами. CETA також не охоплює сферу послуг, яка забезпечує 80% робочих місць й Великій Британії. А канадські компанії можуть діяти в ЄС лише після отримання необхідних дозволів.

Нагадаємо, прем'єр Борис Джонсон заявив, що його країні немає потреби дотримуватися правил Європейського союзу щодо торгівельної угоди після Brexit.

На Донбасі при обстрілі загинула бойовий медик Кількість жертв коронавірусу в Китаї перевищила 300 осіб
Читати всі новини