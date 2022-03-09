UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Великобритания хочет полностью отключить Россию от SWIFT

Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс намерена добиться отключения России от SWIFT. Также в планах ведомства – полностью отказаться от использования российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Великобритания ищет способы полностью отключить Россию от SWIFT и полностью прекратить использование российской нефти и газа в странах Большой семерки.

Об этом сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Она отметила, что все страны Большой семерки должны удвоить свои санкции. По мнению дипломата, эффект санкций будет высоким при полном запрете в России SWIFT и прекращении странами Большой семерки использования российской нефти и газа.

Ранее мы сообщали, что украинцы через "Дию" смогут подать заявку на возмещение за уничтоженные дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину