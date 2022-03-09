Великобритания хочет полностью отключить Россию от SWIFT

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс намерена добиться отключения России от SWIFT. Также в планах ведомства – полностью отказаться от использования российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Великобритания ищет способы полностью отключить Россию от SWIFT и полностью прекратить использование российской нефти и газа в странах Большой семерки. Об этом сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Она отметила, что все страны Большой семерки должны удвоить свои санкции. По мнению дипломата, эффект санкций будет высоким при полном запрете в России SWIFT и прекращении странами Большой семерки использования российской нефти и газа.