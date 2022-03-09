Великобританія хоче повністю відключити Росію від SWIFT

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз трас має намір домогтися відключення Росії від SWIFT. Також у планах відомства-повністю відмовитися від використання російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Про це повідомила глава МЗС Великобританії Ліз трас на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Вона зазначила, що всі країни Великої сімки повинні подвоїти свої санкції. На думку дипломата, ефект санкцій буде високим при повній забороні в Росії SWIFT і припинення країнами Великої сімки використання російської нафти і газу.

Великобританія шукає способи повністю відключити Росію від SWIFT і повністю припинити використання російської нафти і газу в країнах Великої сімки.

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