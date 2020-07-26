Великобритания готовит ответ на угрозы от России и Китая в космосе

Великобритания намерена усилить противодействие угрозам, которые исходят от России и Китая в космосе. Обе страны разрабатывают новые виды оружия.

Об этом говорится в статье министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в The Sunday Telegraph.

Как отметил министр, "провокационное испытание" Россией оружия в космосе угрожает национальной безопасности Великобритании, а также мирному использованию космического пространства.

По его словам, Китай также занят развитием космического оружия.

Уоллес отметил, что подобное поведение подчеркивает необходимость пересмотра государственной политики в области безопасности и обороны. Сейчас британские власти, изучают такие возможность.

Современный мир "движется с беспрецедентной скоростью", а сфера обороны должна развиваться в аналогичном темпе, подчеркнул Уоллес. По его словам, полем битвы становятся киберпространство и сфера данных.

Уоллес отметил, что комплексный анализ может привести к том, что министерство обороны откажется от внимания к обычным войнам. При этом правительство готовит "оборону следующего поколения"

Напомним, ранее Великобритания заявила об обеспокоенность пусками снарядов с российского спутника.

По словам главы Космического управления Британии Харви Смита, власти тревожит то, каким образом РФ испытала один из своих спутников, выпустив с него снаряд, "который можно охарактеризовать как оружие".

Ранее сообщалось о первой китайской марсианской миссии - КНР отправила на "красную планету" свой зонд.