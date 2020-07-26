Британія готує відповідь на загрози від Росії та Китаю в космосі

Велика Британія має намір посилити протидію загрозам, які виходять від Росії та Китаю в космосі. Обидві країни розробляють нові види зброї.

Про це йдеться в статті міністра оборони Британії Бена Уоллеса в The Sunday Telegraph.

Як зазначив міністр, "провокаційне випробування" Росією зброї в космосі загрожує національній безпеці Великобританії, а також мирного використання космічного простору.

За його словами, Китай також зайнятий розвитком космічної зброї.

Уоллес зазначив, що подібна поведінка підкреслює необхідність перегляду державної політики у сфері безпеки і оборони. Зараз британські влади, вивчають таку можливість.

Сучасний світ "рухається з безпрецедентною швидкістю", а сфера оборони повинна розвиватися в аналогічному темпі, підкреслив Уоллес. За його словами, полем битви стають кіберпростір і сфера даних.

Уоллес зазначив, що комплексний аналіз може привести до тому, що міністерство оборони відмовиться від уваги до звичайних воєн. При цьому уряд готує "оборону наступного покоління"

Нагадаємо, раніше Велика Британія заявила про стурбованість пусками снарядів з російського супутника.

За словами голови Космічного управління Британії Харві Сміта, влади турбує те, яким чином РФ використала один із своїх супутників, випустивши з нього снаряд, який можна охарактеризувати як зброю".

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