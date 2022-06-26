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Великобритания готова предоставить Украине 525 млн долларов финансовой помощи

Фото: Великобритания готова предоставить Украине 525 млн долларов (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Великобритания готова предоставить Украине дополнительно 525 миллионов долларов в качестве гарантий для кредита Всемирного банка в конце 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Великобритании.

Анонсированная новая поддержка увеличивает общую сумму фискальной помощи Великобритании до 1,5 млрд долларов США. Совокупная экономическая и гуманитарная помощь Лондона Киеву с начала военного вторжения РФ превышает 1,8 млрд долларов США.

Также в сообщении британского правительства говорится, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите G7 намерен призвать союзников продолжать оказывать помощь Украине. По его мнению, любой сигнал об усталости или нерешительности Запада по вопросу поддержки Украины будет на руку России.

Напомним, Джонсон заявил, что мог бы уйти в отставку из-за поражение в поддержке Украины. Кроме того, премьер-министр Британии дважды посещал Киев с начала полномасштабной войны России против Украины.

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