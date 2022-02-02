Великобритания, Франция и Германия осудили испытания баллистических ракет Северной Кореей

Великобритания, Франция и Германия решительно осудили испытания баллистических ракет Северной Кореей. Они сделали по этому поводу совмесное заявление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Страны на Совете Безопасности ООН заявили, что испытания оружия Северной Кореей подрывают мировую безопасность.
Также страны потребовали КНДР
Напомним, что КНДР семь раз запускала ракеты только в этом месяце. Страна не скрывает этого.
Ранее сообщалось, что Япония обеспокоена испытаниями оружия Северной Кореей. Страна перевела армию в повышенную боеготовность.