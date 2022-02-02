Великобританія, Франція і Німеччина засудили випробування балістичних ракет Північною Кореєю

Великобританія, Франція і Німеччина рішуче засудили випробування балістичних ракет Північною Кореєю. Вони зробили з цього приводу спільну заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Країни на Раді Безпеки ООН заявили, що випробування зброї Північною Кореєю підривають світову безпеку.

Нагадаємо, що КНДР сім разів запускала ракети тільки в цьому місяці. Країна не приховує цього.

Раніше повідомлялося, що Японія стурбована випробуваннями зброї Північною Кореєю. Країна перевела армію в підвищену боєготовність.