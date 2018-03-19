Великобританія і ЄС домовилися про перехідний період після Brexit

Великобританія і ЄС домовилися про перехідний період строком на 21 місяць після виходу країни із співдружності. Про це пише Financial Times.

Як повідомляється, умовної угоди було досягнуто головним переговірником ЄС Мішелем Барньє і секретарем Великобританії Девідом Девісом у Брюсселі 19 березня. Його метою є створення комфортних умов для бізнесу в зв'язку з Brexit.

"Ми змогли домовитися сьогодні вранці ... на значній частині того, що буде становити міжнародну угоду для замовленого виведення Великобританії ... Ми досягли угоди про перехідному періоді", - сказав Барньє.

протягом обмеженого періоду часу велика Британія повинна буде дотримуватися всі існуючі правила ЄС, але втратить своє право голосу в процесі прийняття рішень.

В Ірландії Великобританія погодилася включити "законного" захисника, який залишив би Північну Ірландію в ключових частинах єдиного ринку і митного союзу ЄС.

Переговори про кордони триватимуть протягом наступних тижнів.

У свою чергу Девіс додав, що обидві сторони також досягли "повного взаєморозуміння" на умовах, погоджених обома сторонами прав громадян після виходу Британії з ЄС та фінансового врегулювання у Великобританії.

"Громадяни, які прибувають у Великобританію протягом перехідного періоду, будуть мати ті ж права, що і ті, які прибували до періоду виходу", - підтвердив Барньє.

Остаточний вихід Британії та висновок підсумкового угоди планується завершити до кінця цього року.

У тексті, погодженим обома сторонами, викладені чіткі умови того, як Англія буде продовжувати застосовувати закони ЄС після виходу 29 березня 2019 року.

Очікується, що лідери 27 решти держав-членів визнають прогрес, досягнутий на переговорах про перехід, на їх саміті в п'ятницю.

Секретар Brexit також привітав здатність Великобританії вести переговори і підписувати нові торговельні угоди з третіми країнами протягом перехідного періоду, який набув чинності, коли закінчився період.

Британський міністр також наполягав на положеннях в перехідному періоді, які надали б Великобританії більш суверенний контроль над новими законами, торговельними угодами та імміграцією.

ЄС відмовився від багатьох вимог, але включив положення, що гарантують, що Великобританія буде, принаймні, консультуватися з рішенням, прийнятим в ході переходу, в тому числі за рішеннями, що встановлює квоти на промисел у водах Великобританії.

Нагадаємо, британський парламент запропонував відстрочити Brexit.