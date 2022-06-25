Великобритания делает все для освобождения своих граждан из плена, - посол

Великобритания делает все возможное, чтобы вернуть на родину своих граждан, которые оказались в плену пророссийских боевиков.

"Это - фиктивное дело. Говорить о них как о наемниках - совершенно недопустимо. Они - не наемники. Они - военнопленные. Они воевали на основе того же контракта, что и украинцы, на таких же условиях, как и ВСУ. Именно поэтому Россия должна соблюдать их права", - подчеркнула посол Великобритании в Украине.

По мнению Симмонс, Россия и ее вооруженные силы должны соблюдать все права британских граждан Шона Пиннера и Эйдена Аслина. Дипломат также уверена, что если все права военнопленных будут соблюдаться, то они вскоре будут освобождены.