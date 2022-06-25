UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Великобритания делает все для освобождения своих граждан из плена, - посол

Посол Великобритании в Украине поддерживает санкции против России (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Великобритания делает все возможное, чтобы вернуть на родину своих граждан, которые оказались в плену пророссийских боевиков.

Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Это - фиктивное дело. Говорить о них как о наемниках - совершенно недопустимо. Они - не наемники. Они - военнопленные. Они воевали на основе того же контракта, что и украинцы, на таких же условиях, как и ВСУ. Именно поэтому Россия должна соблюдать их права", - подчеркнула посол Великобритании в Украине.

По мнению Симмонс, Россия и ее вооруженные силы должны соблюдать все права британских граждан Шона Пиннера и Эйдена Аслина. Дипломат также уверена, что если все права военнопленных будут соблюдаться, то они вскоре будут освобождены.

Как известно, "суд" фейковой республики "ДНР" "приговорил" трех иностранных бойцов, воевавших на стороне Украины к смертной казни. Их планируют расстрелять.

Позже стало известно, что пленных британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера могут обменять на ранее задержанного кума президента России Виктора Медведчука.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуВеликобритания