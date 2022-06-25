Великобританія робить все для звільнення своїх громадян з полону, - посол

Великобританія робить все можливе, щоб повернути на батьківщину своїх громадян, які опинилися в полоні проросійських бойовиків.

Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

"Це - фіктивна справа. Говорити про них як про найманців - абсолютно неприпустимо. Вони - не найманці. Вони - військовополонені. Вони воювали на основі того ж контракту, що й українці, на таких же умовах, як і ЗСУ. Саме тому Росія повинна дотримуватися їх права", - підкреслила посол Великобританії в Україні.

На думку Сіммонс, Росія і її Збройні Сили повинні дотримуватися всіх прав британських громадян Шона Піннера і Ейдена Асліна. Дипломат також впевнена, що якщо всі права військовополонених будуть дотримуватися, то вони незабаром будуть звільнені.