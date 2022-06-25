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Великобританія робить все для звільнення своїх громадян з полону, - посол

Посол Великобританії в Україні підтримує санкції проти Росії (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Великобританія робить все можливе, щоб повернути на батьківщину своїх громадян, які опинилися в полоні проросійських бойовиків.

Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Це - фіктивна справа. Говорити про них як про найманців - абсолютно неприпустимо. Вони - не найманці. Вони - військовополонені. Вони воювали на основі того ж контракту, що й українці, на таких же умовах, як і ЗСУ. Саме тому Росія повинна дотримуватися їх права", - підкреслила посол Великобританії в Україні.

На думку Сіммонс, Росія і її Збройні Сили повинні дотримуватися всіх прав британських громадян Шона Піннера і Ейдена Асліна. Дипломат також впевнена, що якщо всі права військовополонених будуть дотримуватися, то вони незабаром будуть звільнені.

Як відомо, "суд" фейкової республіки "ДНР" "засудив" трьох іноземних бійців, які воювали на боці України до смертної кари. Їх планують розстріляти.

Пізніше стало відомо, що полонених британців Ейдена Асліна і Шона Піннера можуть обміняти на раніше затриманого кума президента Росії Віктора Медведчука.

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