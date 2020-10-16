В Великобритании второй регион ввел жесткий карантин

Графство Ланкашир в Великобритании с субботы вводит третью фазу карантина. Ужесточить ограничения они согласились вслед за Мерсисайдом.

Об этом сообщает The Guardian.

Власти изначально не хотели ужесточать карантин, но в итоге согласились в обмен на финансовую помощь региону в 42 миллиона фунтов.

С субботы в Ланкашире запрещено собираться в помещениях и околодомовых территориях, а в публичных местах вроде парков или пляжей нельзя собираться группами более чем из шести человек. Пабы и рестораны должны быть закрыты и работать только вынос. Также запрещена "торговля из багажника".

При этом развлекательные центры и тренажерные залы будут и дальше работать, в отличии от Мерсисайда, который ввел ту же третью фазу на этой неделе.

Жесткий карантин будет действовать в течение минимум двух недель в районах Бернли, Блэкберн, Блэкпул, Чорли, Файлд, Хиндберн, Ланкастер, Пендл, Престон, Риббл Валли, Россендейл, Южный Риббл, Западный Ланкашир и Вайр.

Напомним, в Лондоне с субботы вводится вторая фаза карантина. Среди мер - запрет собраний в помещениях и рекомендация не пользоваться общественным транспортом.

Кроме этого, ранее ужесточили карантин в Германии. По стране вводят различные ограничения, исходя из заболеваемости коронавирусом.