В Лондоне ужесточают карантин, запрещают ходить в гости на выходных

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В столице Великобритании Лондоне вводят новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Среди мер - запрет собраний в помещениях и рекомендация не пользоваться общественным транспортом.

Об этом сообщает BBC.

Ужесточение карантина и переход ко второй фазе будет действовать с полночи субботы. В рамках ограничений людям, не проживающим вместе, запрещено собираться в помещениях, на улице можно собираться не более чем шести человекам. Также правительство рекомендует избегать не жизненно важных поездок по городу и стране, а также не использовать транспорт в часы пик.

Жителям рекомендуют для передвижения использовать велосипеды и самокаты, а также перемещаться пешком. Пабы и рестораны дальше продолжат работать до 22:00.

Эти ограничения с субботы также вводятся и в графстве Эссекс. До этого вторую фазу ввели в Чешире, Дербишире, Ланкашире, Западном и Южном Йоркшире, городах Бирмингем, Лестер, Ньюкасл и Ноттингем.

Напомним, ранее ужесточили карантин в Германии. По стране вводят различные ограничения, исходя из заболеваемости коронавирусом.

Сегодня сообщалось, что антирекорды по суточной заболеваемости установлены в Германии и Польше.

Также, на утро четверга в Украине зафиксировали 5062 новых случая заражения коронавируса.