У Великобританії другий регіон ввів жорсткий карантин

Графство Ланкашир у Великобританії з суботи вводить третю фазу карантину. Посилити обмеження вони погодилися слідом за Мерсисайдом.

Про це повідомляє The Guardian.

Влада спочатку не хотіли посилювати карантин, але зрештою погодилися в обмін на фінансову допомогу регіону у 42 мільйони фунтів.

З суботи в Ланкаширі заборонено збиратися в приміщеннях і навколобудинкових територіях, а в публічних місцях типу парків або пляжів не можна збиратися групами більш ніж з шести чоловік. Паби та ресторани повинні бути закриті і працювати лише винос. Також заборонена "торгівля з багажника".

При цьому розважальні центри та тренажерні зали будуть і далі працювати, на відміну від Мерсисайда, який ввів ту ж третю фазу на цьому тижні.

Жорсткий карантин буде діяти протягом мінімум двох тижнів у районах Бернлі, Блекберн, Блекпул, Чорлі, Файлд, Гіндберн, Ланкастер, Пендл, Престон, Ріббл Валлі, Россендейл, Південний Ріббл, Західний Ланкашир і Вайр.

Нагадаємо, у Лондоні з суботи вводиться друга фаза карантину. Серед заходів - заборона зібрань в приміщеннях і рекомендація не користуватися громадським транспортом.

Крім цього, раніше посилили карантин в Німеччині. По країні вводять різні обмеження, виходячи з захворюваності коронавірусом.