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У Британії набув чинності закон про легалізацію марихуани в медичних цілях

Новини » Суспільство    01.11.2018 - 22:26
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Марихуану у Британії тепер можна купити за рецептом лікаря

У Великый Британії з четверга, 1 листопада, набув чинності закон про легальний продажу марихуани в медичних цілях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Тепер лікувальну марихуану можна буде придбати за рецептом. Раніше про це оголошував міністр внутрішніх справ Великоъ Британії Саджида Джавад.

Тепер британські лікарі можуть виписати своїм пацієнтам продукти, що містять канабіс, смолу канабісу або каннабінол, якщо вони відчувають, що їх пацієнти можуть отримати від цього полегшення.

Нагадаємо, 20 липня 2018 року сенатори Канади проголосували за прийняття законопроекту федерального уряду, який легалізує рекреаційну марихуану.

Зазначимо, що вже 22 жовтня голова державної програми Канади за легалізацію марихуани Білл Блер заявив, що у магазинах закінчився весь канабіс після набуття чинності закону про легалізацію.

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