В Великобритании сообщили о новом инциденте в Солсбери

Мужчине стало плохо около ресторана Zizzi, где в день своего отравления обедали экс-шпион Скрипаль с дочерью

В Великобритании в городе Солсбери, где в марте были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, произошел некий инцидент с мужчиной возле ресторане Zizzi, также фигурирующем в деле отравления экс-разведчика и его дочери. Об этом говорится в сообщении местной полиции в Twitter.

"Произошел инцидент на Касл-стрит, Солсбери, связанном с участием мужчины, которому около 30 лет. Учитывая расследование инцидентов в Солсбери и Эймсбери, мы принимаем меры предосторожности для обеспечения общественной безопасности", - говорится в сообщении.

В полиции также добавили, что не хотели бы никого пугать, но надеются, что люди "понимают причины для таких мер".

We are currently dealing with an incident in Castle Street, #Salisbury, involving a man in his 30s. Given the ongoing incident in Salisbury and Amesbury, we are taking highly precautionary measures to ensure public safety. 1/2 pic.twitter.com/iyTTfgc0ZW — Salisbury Police (@SouthWiltsCPT) July 12, 2018

В то же время британские СМИ сообщают, что полиция перекрыла одну из дорог в Солсбери после того, как мужчина почувствовал себя плохо около Zizzi, в котором 4 марта обедали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, позже в этот же день найденные без сознания в результате отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Пострадавший мужчина был доставлен в больницу Солсбери.

Позже в полиции заявили, что на данный момент нет никакого беспокойства о его здоровье или какого-либо риска для окружающих.

Напомним, в понедельник, 9 июля, в Солсбери мужчина потерял сознание недалеко от места отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", а женщина, отравившаяся нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери 30 июня, умерла.