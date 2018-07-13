У Великій Британії повідомили про новий інцидент у Солсбері

Чоловікові стало зле біля ресторану Zizzi, де в день свого отруєння обідали екс-шпигун Скрипаль з дочкою

У Великій Британії у місті Солсбері, де в березні були отруєні Сергій і Юлія Скрипалі, стався інцидент з чоловіком біля ресторану Zizzi, який також фігурує в справі отруєння екс-розвідника і його дочки. Про це йдеться в повідомленні місцевої поліції в Twitter.

"Стався інцидент на Касл-стріт, Солсбері, пов'язаний з участю чоловіка, якому близько 30 років. Враховуючи розслідування інцидентів у Солсбері та Еймсбері, ми вживаємо заходів для гарантування громадської безпеки", - йдеться в повідомленні.

У поліції також додали, що не хотіли б нікого лякати, але сподіваються, що люди "розуміють причини для таких заходів".

We are currently dealing with an incident in Castle Street, #Salisbury, involving a man in his 30s. Given the ongoing incident in Salisbury and Amesbury, we are taking highly precautionary measures to ensure public safety. 1/2 pic.twitter.com/iyTTfgc0ZW — Salisbury Police (@SouthWiltsCPT) July 12, 2018

Водночас британські ЗМІ повідомляють, що поліція перекрила одну з доріг в Солсбері після того, як чоловік відчув себе зле близько Zizzi, в якому 4 березня обідали колишній полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, пізніше цього ж дня знайдені без свідомості в результаті отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Постраждалий чоловік був доставлений в лікарню Солсбері.

Пізніше в поліції заявили, що наразі немає ніякого занепокоєння про його здоров'я або будь-якого ризику для оточуючих.

Нагадаємо, у понеділок, 9 липня, в Солсбері чоловік втратив свідомість недалеко від місця отруєння нервово-паралітичним речовиною "Новачок", а жінка, яка отруїлася нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у Еймсбері 30 червня, померла.