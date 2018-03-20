В Великобритании рухнул самолет пилотажной группы королевских ВВС

В Великобритании самолет BAE Hawk пилотажной группы Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Red Arrows потерпел крушение в северном Уэльсе. Об этом сообщает Минобороны страны в Twitter.



Сообщается, что в настоящий момент специалисты оборонного ведомства занимаются расследованием происшествия.

По данным газеты The Guardian, на борту самолета находились два человека, их судьба пока неизвестна. По словам очевидца, он видел, как человек с парашютом катапультировался из самолета перед его крушением.

We are aware of an incident today at RAF Valley involving a Hawk aircraft. We are investigating the incident. — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 20, 2018

Напомним, ранее на Филиппинах легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего погибли 10 человек.

Отмечено, что вскоре после взлета к северу от Манилы в субботу, 17 марта 2018 года, на дом упал небольшой пассажирский самолет, на борту которого находились пять человек, в результате чего все они погибли.

Также авария привела к смерти еще пятерых человек на земле, сообщили чиновники. По данным спасательных служб, падение самолета вызвало пожар в жилом доме. В результате возгорания на месте происшествия пострадали еще два человека.