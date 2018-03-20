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У Великобританії впав літак пілотажної групи королівських ВПС

НовиниНадзвичайні події    20.03.2018 - 19:29
Фото: катастрофа літака (twitter.com/heartwalesnews)
Фото: катастрофа літака (twitter.com/heartwalesnews)

На борту літака знаходилися дві людини

У Великобританії літак BAE Hawk пілотажної групи Королівських Військово-повітряних сил (ВПС) Red Arrows зазнав аварії в північному Уельсі. Про це повідомляє Міноборони держави в Twitter.

Повідомляється, що в даний момент фахівці оборонного відомства займаються розслідуванням події.

За даними газети The Guardian, на борту літака знаходилися дві людини, їх доля поки невідома. За словами очевидця, він бачив, як людина з парашутом катапультувався з літака перед його крахом.

Нагадаємо, раніше на Филіппінах легкомоторний літак впав на житловий будинок, внаслідок чого загинули 10 осіб.

Зазначено, що незабаром після зльоту на північ від Маніли в суботу, 17 березня 2018 року, на будинок впав невеликий пасажирський літак, на борту якого знаходилися п'ять осіб, в результаті чого всі вони загинули.

Також аварія призвела до смерті ще п'ятьох людей на землі, повідомили чиновники. За даними рятувальних служб, падіння літака викликала пожежа в житловому будинку. В результаті пожежі на місці події постраждали ще дві людини.

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Теги: Великобритания, Літак
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