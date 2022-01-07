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В Великобритании птичий грипп обнаружили у человека

Автор: Наталья Скороход

В Великобритании вирус птичьего гриппа обнаружили у человека. Об этом заявили в Агентстве безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Факт заражения птичьим гриппом человека обнаружили на юго-западе Англии.

"Человек заразился инфекцией в результате очень тесного, регулярного контакта с большим количеством инфицированных птиц, которых он держал в своем доме и вокруг него в течение длительного периода времени", - говорится в заявлении.

"Лабораторный анализ показал, что это вирус типа "H5", обнаруженный у птиц, но пока не удалось подтвердить, что это инфекция H5N1 - штамм, который в настоящее время циркулирует у птиц в Великобритании", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что птичий грипп не должен распространиться на других людей, контактировавших с заболевшим. Сам пациент сейчас находится на изоляции.

UKHSA.

Агентство отмечает, что штаммы птичьего гриппа крайне редко передаются от птиц к человеку, однако некоторые штаммы действительно могут распространяться среди людей.

"По-прежнему важно, чтобы люди не прикасались к больным или мертвым птицам и следовали советам DEFRA", - главный научный сотрудник UKHSA профессор Изабель Оливер.

О случае заражения человека птичьим гриппом уведомили ВОЗ.

Напомним, что в Японии произошла вспышка птичьего гриппа. Он уничтожил десятки тысяч птиц.

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