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У Великобританії пташиний грип виявили у людини

Автор: Наталья Скороход

У Великобританії вірус пташиного грипу виявили у людини. Про це заявили в агентстві безпеки охорони Здоров'я Великобританії (UKHSA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Факт зараження пташиним грипом людини виявили на південному заході Англії.

"Людина заразилася інфекцією в результаті дуже тісного, регулярного контакту з великою кількістю інфікованих птахів, яких він тримав у своєму будинку і навколо нього протягом тривалого періоду часу", - йдеться в заяві.

"Лабораторний аналіз показав, що це вірус типу "H5", виявлений у птахів, але поки не вдалося підтвердити, що це інфекція H5N1 - штам, який в даний час циркулює у птахів у Великобританії", - йдеться в заяві.

Також наголошується, що пташиний грип не повинен поширитися на інших людей, які контактували з хворим. Сам пацієнт зараз знаходиться на ізоляції.

UKHSA.

Агентство зазначає, що штами пташиного грипу вкрай рідко передаються від птахів до людини, проте деякі штами дійсно можуть поширюватися серед людей.

"Все ще важливо, щоб люди не торкалися хворих або мертвих птахів і дотримувалися порад DEFRA", - головний науковий співробітник UKHSA професор Ізабель Олівер.

Про випадок зараження людини пташиним грипом повідомили ВООЗ.

Нагадаємо, що в Японії стався спалах пташиного грипу. Він знищив десятки тисяч птахів.

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