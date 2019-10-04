В Великобритании отреагировали на письмо Путина по РСМД

Великобритания получила письмо президента Российской Федерации Владимира Путина о с предложением, о введении моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщил посол Великобритании в РФ Лори Бристоу, передают росСМИ.

По словам Бристоу, позиция Британии в данном вопросе совпадает с позицией НАТО.

"Мы получили письмо от президента Путина, позиция Великобритании точно такая же, как и у других членов НАТО. Она заключается в том, что объявление моратория на размещение этих ракет было бы хорошей идеей, но проблема в том, что Россия разработала и разместила ракеты. Это, таким образом, является причиной проблемы", - ответил Бристоу.

Напомним, НАТО обвинило Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в ответ на письмо Путина.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 3 июля в РФ был подписан закон о приостановлении действия договора о ракетах средней и малой дальности. Этот закон приостанавливает участие российской стороны в соглашении о ликвидации ракет.